Eli Iserbyt start niet in Zonhoven met het oog op het BK

Dit seizoen sukkelde Eli Iserbyt al een hele tijd met de rug. Hij had een zenuwpijn en zijn linkerbeen was zelfs een tijdje gevoelloos.

Na zijn val in Val di Sole nam Iserbyt een rustperiode. Hij keerde pas in Heusden-Zolder terug en sindsdien kiest hij zijn wedstrijden zorgvuldiger uit.

Zo zal Iserbyt in Zonhoven niet aan de start staan. Hij rijdt momenteel pijnvrij en wil dat een week voor het BK in Lokeren zo houden.

