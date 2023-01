Inge van der Heijden slaagt in haar opzet en behoudt in Gullegem haar plaats in de Superprestige: "Het was best spannend"

Inge van der Heijden is in Gullegem 2e geëindigd. Haar doel was vooral om haar plaats in de Superprestige te consolideren.

"Het was best spannend. Ik probeerde wat voorsprong te behouden voor het klassement", vertelde Inge van der Heijden na haar 2e plaats in Gullegem. "Anders kwamen ik en Denise Betsema denk ik gelijk te staan." "Het was een zware wedstrijd en je moest constant blijven geven", ging van der Heijden verder. "Op sommige stroken kon ik een voorsprong opbouwen, maar ze kon telkens terugkeren. Het was dus constant knokken, maar ik ben blij dat ik mijn 2e plaats in het klassement heb kunnen behouden." Van der Heijden heeft tegenover leidster Ceylin del Carmen Alvarado 4 punten achterstand en ziet het niet meteen gebeuren dat ze in Middelkerke nog de eindzege zal pakken. "Er moet dan wel wat gebeuren, maar met een 2e plaats ben ik ook tevreden. Ik ben blij dat ik nog een extra puntje tegenover Betseman kon pakken", besloot ze.