Laurens Sweeck vergroot zijn voorsprong in de wereldbeker: "Vooral Michael Vanthourenhout in het oog gehouden"

Laurens Sweeck heeft een goede zaak in de wereldbeker gedaan. Hij eindigde voor Michael Vanthourenhout en vergrootte zo zijn voorsprong in het klassement.

In Zonhoven kon Laurens Sweeck concurrent Michael Vanthourenhout in de slotronde nog afschudden. Daardoor kon Sweeck zijn voorsprong in het wereldbekerklassement vergroten.

"Ik ben toch wel tevreden over mijn wedstrijd", vertelde Sweeck in het flashinterview. "Mijn start was goed, maar nadien moest ik wat op adem komen. Dankzij een goede passage om de Kuil uit te rijden kon ik vooraan weer komen aansluiten. Daarna hield ik vooral Vanthourenhout in het oog. Ik had ook al snel door dat Wout Van Aert en Mathieu van der Poel beter waren. Dus ik was blij dat ze snel weg waren."

"Een goede uitslag was goed voor het klassement", ging Sweeck verder. "Dus in dat opzicht was ik wel bezig met de uitslag. Het was vooral zaaks om Vanthourenhout niet uit het oog te verliezen en niets op hem toe te geven. Ik denk dat dat wel goed gelukt is."