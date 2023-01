Mathieu van der Poel ook na Zonhoven teleurgesteld: "Heel frustrerend"

Mathieu van der Poel is na een cross opnieuw teleurgesteld. "Momenteel is het niet leuk crossen", zei hij na afloop.

In Zonhoven maakte Mathieu van der Poel hier en daar een foutje in de openingsfase. Zijn val in de 3e was fataal en zo werd hij op bijna anderhalve minuut 2e achter Wout Van Aert.

Na de wedstrijd verscheen van der Poel zichtbaar teleurgesteld voor de camera. Ook was hij kort van stof: "Het is misschien een beetje raar om te zeggen als je 2e bent, maar iedereen ziet dat ik momenteel niet op mijn niveau rijd. Dat is heel frustrerend."

"Van Aert is natuurlijk ook heel sterk. Daar mag ik geen afbraak aan doen", ging de Nederlander verder. "Maar ik zou in staat moeten zijn om langer het duel te kunnen aangaan."

Maandag vertrekt van der Poel "normaal gezien" naar Spanje op ploegstage: "Misschien komt dat net op het goede moment om me te herpakken en terug op die rug te werken, want momenteel is het niet leuk crossen."