Verkouden Van Empel vindt goede benen en wilde zeker starten: "Investering gedaan en dan zou ik nu niet afkomen..."

Het zijn zeker niet de gemakkelijkste omstandigheden momenteel voor Van Empel. Goede benen, die heeft ze wel nog, en zo was ze in Zonhoven in staat om de schade te beperken.

Fem van Empel is nog herstellende van haar zware crash in Val di Sole en in Zonhoven kwamen er nog wat valpartijtjes bij in het zand. "Ik ben tot twee keer toe gevallen, maar heb me goed herpakt. Of het zonder die valpartijen anders was uitgedraaid? Dat is altijd praat achteraf. Ik had wel goede benen. Ik voelde me ook steeds beter worden en kom nog kort op Puck Pieterse. Ik heb karakter getoond."

Het zijn overigens niet enkel die crashes waar ze last van heeft of had. "Ik heb gisteren nog heel lang wakker geleden. Ik was verkouden en het was de vraag of het überhaupt wel verstandig was om van start te gaan." Uiteindelijk wilde ze dat wel erg graag. "Voor hetzelfde geld maak je het alleen maar erger. Ik heb de investering gedaan om naar Amerika, Dublin en Val di Sole te gaan en dan zou ik hier niet afkomen..."

GEEN GROOT PUNTENVERLIES

Uiteraard heeft dat te maken met haar ambitie om de koppositie in de Wereldbeker niet meer af te geven. "Ik verlies nu een paar punten op Puck. Het is in elk geval niet het volle puntenverlies dat het zou zijn als ik niet zou meedoen."

En hoe zat het eigenlijk met haar knie? "Redelijk goed. Ik heb 'm gisteren bij verschillende mensen nog laten behandelen. Het was een druk dagje, maar wel de juiste mensen om me heen."