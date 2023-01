2 renners van Lotto Dstny in de Australische selectie voor de Tour Down Under

De Australische selectie voor de Tour Down Under zijn bekendgemaakt. Daarin zitten ook 2 renners van Lotto Dstny.

Lotto Dstny koos ervoor om de Tour Down Under links te laten liggen. Zo kon Ewan niet de ronde van zijn thuisland rijden.

Van Ewan was het al bekend dat hij de Tour Down Under met een Australische selectie zou rijden. Hij ging immers al in Australië zijn, omdat hij het nationale kampioenschap zal rijden. Zijn selectie werd ondertussen ook bevestigd en het staat zo op de website van de wedstrijd. Al kan er in laatste instantie nog een wijziging gebeuren.

Ook Jarrad Drizners die ook voor Lotto Dstny rijdt, zal voor de Australische selectie rijden. Ook Drizners was immers al in zijn thuisland voor het nationale kampioenschap.

De andere namen voor de selectie zijn Graeme Frislie, Connor Leahy, Zac Marriage, James Moriarty en Liam Walsh. Zij zijn vooral jongere renners en rijden voor continentale teams.