Fem van Empel bespreekt overstap naar Jumbo-Visma: "Inmiddels went het al een stukje meer"

Sinds 1 januari koerst Fem van Empel voor Jumbo-Visma. De overstap naar één van de meest succesvolle wielerploegen doet wel wat met een jonge vrouw van 20 jaar.

Fem van Empel ruilde de kleuren van Pauwels Sauzen-Bingoal dus voor die van Jumbo-Visma. "In het begin is het even wennen en inmiddels went het al een stukje meer. Het is eerst de eerste keer dat je op je nieuwe fiets zit, de eerste keer dat je een nieuw truitje aantrekt..."

Bij haar vorige ploeg zat ze uiteraard ook goed voor het veldrijden, maar nu koerst ze bij een ploeg die in verschillende disciplines en zelfs sporten doorgestoten is naar de absolute top. "De reden waarom ik naar Jumbo-Visma ben gegaan, is vanwege de begeleiding bij stages en dergelijke. We hebben het in gesprekken daar ook over gehad."

FAMILIAAL GEVOEL

Van Empel is zo beland bij een team met grote bussen voor de renners en rensters, een team dat een eigen standje heeft bij de veldritten. Kortom een team met veel uitstraling. "Het hoort erbij", heeft de leidster in de Wereldbeker er geen probleem mee. "Het voelt heel familiaal aan, heel vertrouwd. Het is belangrijk dat je met een nieuwe omgeving goed omgaat en dat begint bij jezelf. Het zijn goede eerste weken geweest bij de ploeg."