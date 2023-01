Het BK in Lokeren belooft zwaar te worden: "Het parcours bevat alle elementen van het moderne veldrijden"

Komend weekend is Lokeren het epicentrum van het Belgische veldrijden. De organisator verwacht een zwaar parcours.

Het Park ter Beuken in Lokeren zal het decor van het BK veldrijden 2023 worden. Voor een aantal viptenten werd er uitgeweken naar het Heirburgpark, maar tussen de 2 parken ligt de Durme. Daarom werd er een ponton geplaatst om de 2 parken met elkaar te verbinden. "De keuze voor het ponton is puur functioneel", aldus organisator Bram De Brauwer aan Sporza.

Naast een ponton zullen er ook balkjes, modder, een wasbord, hoogtemeters en een zandbak zijn. "Alle elementen van het moderne veldrijden zitten erin verwerkt", ging De Brauwer verder. "We hebben alles wat een BK moet hebben. Het is een heel all-roundparcours en je moet van alle markten thuis zijn om te kunnen winnen. Veel renners zullen daardoor voor de zege in aanmerking komen."

"Het wordt ook heel fysiek met veel interval en weinig rustpunten. Alleen bij de finish is er tijd om de pedalen even stil te houden. Ik denk dat het zwaar zal worden", probeerde De Brauwer het in te schatten. Zelf denkt hij dat de strook aan de viptenten de zwaarste zal zijn: "We zullen daar een goeie portie modder krijgen."