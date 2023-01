📷 De nieuwkomers zijn gedoopt bij Lotto-Dstny: ook CEO Stéphane Heulot ontsnapt er niet aan

Die 'doop', dat nemen ze bij Lotto-Dstny nogal letterlijk. Bij het begin van een nieuw wielerjaar hoort een duik in het zwembad met kleren aan voor de nieuwkomers. Diegenen die er niet meteen happig op zijn, worden richting zwembad begeleid.

Lotto-Dstny plaatste enkele foto's van de doop van dit jaar online, met een hoofdrol voor CEO Stéphane Heulot. Ook de Fransman werd in het water gedompeld. En op de één of andere manier belandden ook niet-nieuwkomers in het water.

The traditional baptism for the newbies of course also included our new CEO Stéphane 😅



And like every year, several non-newbies ended up in the pool as well🙈 pic.twitter.com/FMzWx2FHfq