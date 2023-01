Beloften Verstrynge en Wyseure moeten BK bij elite rijden: "Op goede dag iets mogelijk" en "Hoop op top 10"

Het is toeleven naar het BK en daar zullen ook de beloftevolle Verstrynge en Wyseure bij de elite aan de start staan.

En dat terwijl ze nog maar respectievelijk 20 en 21 zijn en beiden nog beloftenwedstrijden rijden doorheen het seizoen. "In België is de regel dat je bij de elite start als je prof bent", legt Emiel Verstrynge (links) uit. "Voor mij is het een eerste BK bij de elite. Daar heb ik mij al lang bij neergelegd en op een goede dag is daar ook iets mogelijk."

Is het voor Wyseure ook wat jammer om het BK niet bij de beloften te rijden? "Een beetje natuurlijk, maar dat wist ik voorafgaand aan het seizoen. Dat is iets wat ik er bij moet nemen. Ik zal ook proberen zo goed mogelijk te doen bij de elite. Daar zal het niet aan mankeren."

Wat mogen we hem dan verwachten? "Een resultaat op plakken wordt best wel moeilijk. Dat hangt van veel factoren af, vorm van de dag, enzovoort. Ik denk dat ik ergens mik tussen plaats 5 en 10. Het zal misschien eerder richting de 10 zijn, maar als ik een enorm goeie dag heb, kan er veel. We zullen zien, maar ik hoop toch een top tien te behalen."