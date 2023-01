Jasper Philipsen zet nog eens alles op het klassieke voorjaar

Jasper Philipsen wil nog eens alles op alles zetten op het klassieke voorjaar. Dat is vooral om te weten in welke richting hij in de toekomst zal moeten uitgaan.

Momenteel is Jasper Philipsen op trainingsstage met Alpecin-Deceuninck daar bereidt hij zich voor op het nieuwe seizoen en vooral ook op het klassieke voorjaar. Aan Het Nieuwsblad vertelde hij dat hij nog eens alles op die periode wil zetten en wil zien hoe ver hij daar kan geraken. Philipsen wil een perfecte voorbereiding, maar denkt niet dat hij al meteen in de Omloop Het Nieuwsblad zal scoren. Wel wil hij zijn Tourvorm van vorig jaar in koersen als Milaan-San Remo, Dwars door Vlaanderen of Gent-Wevelgem te hebben. Dat zijn de wedstrijden waar ook snelle renners iets kunnen betekenen. Als het dit jaar niet lukt, is er met de ploeg afgesproken dat Philipsen de volgende jaren vooral als pure sprinter zal gebruikt worden. Hij zal dan meerijden in koersen als de UAE Tour of de Tirreno-Adriatico. Op die manier wordt het een richtinggevend voorjaar voor Philipsen.