Vlad Van Mechelen bespreekt overstap naar opleidingsploeg DSM en WK-brons: "Eén van mijn beste dagen op de fiets"

Door brons te veroveren op het WK voor junioren bewees Vlad Van Mechelen één van de Belgische talenten te zijn die ook internationaal ver kan geraken. Dat wisten we al langer, want op het WK van 2021 was hij bijvoorbeeld ook al achtste.

De 18-jarige renner had het over zijn WK-medaille op de Team Launch van DSM. "Dat was één van mijn beste dagen op de fiets. Het is geweldig om voor een resultaat te kunnen rijden op een WK. In die groep waarin ik mee was, zaten ook veel jongens die ik kende. Uiteindelijk werd het een groepssprint voor de derde plaats. Die kon ik pakken, waardoor ik met trots naar huis kon gaan. Ik heb een goede connectie met de coach."

Van Mechelen zat daar niet voor niets: vanaf dit jaar zit de jongeman uit Bertem bij het Development Team van DSM. Bij zijn nieuwe ploeg wilden ze uiteraard weten wat zijn bevindingen waren van de stage in Spanje. "Het is mooi weer, iedereen is goedgezind. Het is al goed gegaan. Ik heb vele uren op de fiets gespendeerd. In België is het daar niet altijd het ideale weer voor."

EERSTE JAAR BIJ U23

Ook zijn vooruitzichten voor het nieuwe wielerseizoen kwamen uiteraard aan bod. "Er zitten veel jongens die ik ken uit onze groep. Ik wil zien hoe ver ik kan geraken. Ik kom van bij de junioren en zal nu dus bij de U23 rijden. Het is altijd kijken hoe zo'n verandering van categorie verloopt. Ik hoop voor de betere plaatsen te kunnen strijden en me verder te ontwikkelen als renner."