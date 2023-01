VOORBESCHOUWING: grote vis in het voorjaar en voortzetting succes Evenepoel gewenst bij Soudal Quick-Step

Met een nieuw wegseizoen voor de deur, is het tijd om vooruit te blikken naar wat we in 2023 mogen verwachten van de verschillende wielerploegen. Vandaag aan de beurt: Soudal Quick-Step.

SAMENSTELLING PLOEG

Tim Merlier moet de opvolger van Mark Cavendish worden en is de tweede sterke sprinter van de ploeg, naast Fabio Jakobsen. Ook Casper Pedersen is een man die in de sprints mogelijk in beeld komt: de Deen is een extra optie als lead-out. De klimploeg is dan weer versterkt door Jan Hirt, die bij Intermarché al bewees goed voor de dag te kunnen komen in een grote ronde. Belangrijk voor Evenepoel om zo iemand erbij te hebben.

Voorts werd ook afscheid genomen van een aantal mensen. Cavendish werd reeds vernoemd, zijn aflopend contract werd niet verlengd. In hetzelfde schuitje kwam Stijn Steels terecht en die hing de fiets inmiddels al aan de haak. Honoré werd een overstap naar EF gegund en Štybar werd na verschillende jaren uitgezwaaid. Het afscheid van Keisse is geen echt afscheid: hij stopt als renner maar gaat aan de slag als ploegleider.

PLUSPUNTEN

Er kan voortgebouwd worden op het boerenjaar van Remco Evenepoel. In de eerste grote ronde die hij uitreed, maakte hij het meteen waar. Het winnen van een grote ronde is uiteraard wat Lefevere voor ogen had toen hij hem binnenhaalde. In de Vuelta werd duidelijk hoe de ploegmaats elke vezel uit hun lijf persen wanneer ze zien dat zo'n doel echt binnen handbereik komt.

Er kan nu verder gewerkt worden om de ploeg klaar te krijgen om Evenepoel bij te staan in de Tour. Het aantrekken van Soudal als titelsponsor is in deze niet onbelangrijk. In afwachting trekt de wereldkampioen alvast naar de Giro. Het podium is de aangekondigde ambitie, de eindzege een droom. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat Evenepoel zijn geweldig 2022 niet zou doortrekken in 2023.

MINPUNTEN

Een heel aantal renners van Soudal Quick-Step staan onder druk. Niet in het minst Julian Alaphilippe. Na een paar mindere jaren van de Fransman, mede door pech, wil Lefevere hem in 2023 zien uitpakken. Hetzelfde geldt voor alle renners van het klassieke voorjaar. Niet vergeten dat Quick-Step het vorig jaar in het voorjaar lang achter de feiten aankoerste, tot Evenepoel het klassieke seizoen redde in Luik-Bastenaken-Luik.

Corona speelde daar zeker bij mee, maar voor een ploeg als Quick-Step kan het eigenlijk niet om in het voorjaar zo op de honger te blijven zitten. Een sterk voorjaar is zowat het DNA van de ploeg en dus dient er in de klassieke campagne van 2023 een grote vis binnengehengeld te worden.

X-FACTOR

Lefevere houdt Alaphilippe dus onder het vergrootglas, maar voor de X-factor bij uitstek moet je toch weer bij Remco Evenepoel zijn. Hij is het heden en de toekomst. Kan zijn 2023 überhaupt beter worden dan zijn vorige seizoen? Het lijkt haast onmogelijk, maar dat is het nooit wanneer je Remco Evenepoel heet. In een Giro op zijn maat kan hij zijn ploeg alvast een pak glans bezorgen.