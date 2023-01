Volg het BK veldrijden voor vrouwen LIVE: Sanne Cant op weg naar Belgische titel nummer 14

Sanne Cant gaat voor Belgische titel nummer 14 op het BK veldrijden. Volg hier live op de voet of de topfavoriete nog maar eens haar titel kan verlengen of er toch een verrassing uit de bus komt.

16u07: Laatste keer de Mont Henri voor Sanne Cant. Norbert-Riberolle zal nog wel eens aan die compleet gemiste start denken. 16u04: De aanmoedigingen van het publiek blijven komen. Maar er gaat echt niets meer veranderen aan de posities in de top 3. 16u00: Het gaat dus een één-tweetje worden voor Crelan-Fristads. Ook mooi voor de ploeg. Julie Brouwers is op weg om de beste belofte te worden. 15u56: Iedereen rijdt nu wel op haar plaats. Cant op 1, Norbert-Riberolle op 2 en Franck op 3: dat gaat het podium worden. 15u53: Cant loopt de Mont Henri op, met een voorsprong van 35 seconden. Norbert-Riberolle krijgt dus niets meer af van de kloof, integendeel. 15u50: Lopen door de modder is het ondertussen voor Alicia Franck. Ondanks de afwezigheid van Verdonschot gaat De Ceuster-Bonache toch een renster op het podium hebben. 15u47: De opkomende vrouw, Norbert-Riberolle, oogt vinnig momenteel. De kloof met haar ploeggenote vooraan blijft wel status quo. 15u43: Norbert-Riberolle is van Franck af geraakt. De eerste achtervolgster heeft een achterstand van 32 seconden op Cant. Daarnet was de kloof nog 40 seconden, toen ze in de achtervolging met twee waren. 15u39: Norbert-Riberolle is op weg naar Franck. Cant begint ondertussen aan haar laatste halfuur van het veldritseizoen. 15u35: Franck ploetert dapper voort en nadert tot op 14 seconden. De kloof van de titelverdedigster op Norbert-Riberolle is 32 seconden. 15u31: Voor de goede orde: ondanks haar pech is Norbert-Riberolle wel weer opgeschoven en rijdt ze gewoon op de derde plek, goed voor een medaille. 15u27: Het is toch ook rijden voor de tweede plaats voor Franck, die volgt op 22 seconden van de leidster. Die veertiende titel voor Cant mag nu eigenlijk al opgeschreven worden. 15u23: Norbert-Riberolle staat voor de derde keer met pech aan de kant. Een ramp voor de genaturaliseerde renster. Franck is de enige die een beetje weerstand biedt aan Cant. 15u20: Cant trekt de motor op gang door de modder en gaat er al vandoor. Franck moet vooral achterom kijken. Norbert-Riberolle heeft met materiaalpech te maken. 15u19: De kopstart is voor Alicia Franck. Ook Sanne Cant gaat uiteraard gezwind mee. Met hun tweeën zijn ze meteen weg, niet meteen een spoor van Norbert-Riberolle vooraan. 15u15: Het licht gaat op groen, de veldrijdsters zijn vertrokken! Niet vergeten: geen Laura Verdonschot aan de start wegens een virale infectie. 15u10: Binnen vijf minuten begint het BK veldrijden bij de vrouwen. Spanning troef!

