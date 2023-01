Poolse wint de opener van het seizoen bij de vrouwen

Het wielerseizoen bij de vrouwen is echt begonnen, want de 1e rit van de Tour Down Under is gereden. Daria Pikulik was in de sprint de snelste.

De 1e rit van de Tour Down Under vertrok in Glenelg. 110 km later lag de finish in Aldinga. Onderweg was er één officiële klim en lagen er 2 tussensprints op Willunga Hill. De rensters reden op het einde ook een plaatselijke ronde.

De koers bleef lange tijd gesloten. Af en toe was er een aanval, maar die droeg nooit ver. Pas in de laatste 40 km ontstond er een echte ontsnapping. De 2 Australische rensters werden op 10 km van de streep weer gegrepen.

Zo was een massasprint onvermijdelijk. Daria Pikulik was de snelste. Ze won voor Clara Copponi en Georgia Baker. Ook is Pikulik de 1e leidster.