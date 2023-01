U23-kampioen Meeussen bespreekt studies en fans: "Mij niet belast met info over hoeveel supporters er gingen komen"

Er zijn wel wat renners die dit weekend fans naar het BK lokten. U23-kampioen Witse Meeussen is één van diegenen die hier voor zorgden.

Omdat enkele andere sterke beloften bij de elite reden, waren alle ogen op hem gericht. "Op voorhand wist je dat het niet goed was als je niet won. Het was een klein beetje 'van moeten'. Ik ben natuurlijk blij dat ik het kon afmaken."

Hoe was het nu, als favoriet naar de cross trekken? "Dat was vooral moeilijk omdat ik de laatste jaren niet meer in die situatie ben gekomen. De laatste keer was bij de junioren en toen werd ik altijd tweede. Dat zat een beetje in mijn hoofd, maar anderzijds is dat ook al zo lang geleden en ben ik ondertussen een heel ander persoon geworden."

GEEN COMEBACK

"Het was aftellen in die laatste ronde", sprak Meeussen over de laatste momenten op weg naar de zege. "Toen ik op de laatste brug naar beneden reed, wist ik dat het binnen was. Ik maakte nog wel wat fouten, maar kon mijn voorsprong altijd nog terug uitbouwen." Hij ziet dit niet als comeback na blessureproblemen. "Ik heb dat allemaal achter mij gelaten. Ik vond dit voor mij de volgende stap om te zetten."

Zijn voorbereiding bestond onder meer uit... een examen vorige donderdag "Zo kon ik mijn gedachten wat verzetten, want zo veel train je die laatste week ook niet meer. Ik had zelf gevraagd om dat examen op donderdag te zetten. Dat kwam goed uit. Ik kijk er nu naar uit om de trui te dragen. Dat zal dit seizoen in Lille de enige keer zijn voor de ploeg. Een paar dagen voor een nieuw examen, maar dat zien we dan wel."

AANWEZIGHEID FANS

Wat ook opviel in Lokeren: de fans die voor Meeussen naar Lokeren gekomen waren en die lieten zich tijdens de podiumceremonie goed horen. "Er is een supporterscafé in de buurt waar we al een paar keer zijn samengekomen. Ik wist dat er veel supporters gingen komen. Ik ben wel dankbaar dat ze mij deze week niet belast hebben met info over hoeveel supporters en dergelijke."