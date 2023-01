🎥 Alex Manly zorgt voor Australische vreugde en dubbelslag in Tour Down Under, Nederlandse in top 3 in rituitslag

Bij de vrouwen is de Tour Down Under een driedaagse en dient elke kans dus met beide handen gegrepen te worden. Na de ritwinst van de Poolse Pikulik op dag 1 maakten de rensters zich op voor een etappe van 90 kilometer van Birdwood naar Uraidla. Een groep van zeventien vluchters scheidde zich af.

Eentje was er op het einde niet meer bij, het werd dus een sprint met 16 rensters. Daarbij ook twee Nederlandse dames: Loes Adegeest en Nina Buijsman. Enkel Buijsman spurtte mee voor de prijzen, maar moest toch nog twee vrouwen voor zich dulden.

Dat waren Alexandry Manly en Georgina Williams. Het werd dus sowieso een Australische die won: Manly was de allersnelste. De renster van Jayco Alula gaat ook aan de leiding in het klassement.

