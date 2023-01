Nederlandse selectie wereldbeker Benidorm: Mathieu van der Poel er opnieuw bij, de nummer 2 op het NK bij de vrouwen niet

De Nederlandse bond heeft zijn selectie voor de wereldbeker in Benidorm bekendgemaakt. Mathieu van der Poel is erbij, maar bij de vrouwen ontbreekt een topper.

Na zijn stage in Spanje is Mathieu van der Poel er opnieuw bij. Hij zal aan de start van de wereldbeker in Benidorm staan. Ook Nederlands kampioen Lars van der Haar en Joris Nieuwenhuis zitten in de selectie. Net als Mees Hendrikx, Corne van Kessel, Stan Godrie en Klaas Groenen.

Bij de vrouwen zijn bijna alle toppers erbij. Enkel Ceylin del Carmen Alvarado die op het voorbije Nederlands kampioenschap 2e werd, is er niet bij. Wel aan de start staan kersvers Nederlands kampioen Puck Pieterse, Fem van Empel, Lucinda Brand en Shirin van Anrooij. Ook Inge van der Heijden, Manon Bakker, Annemarie Worst, Aniek van Alphen en Marianne Vos staan aan de start. Denise Betsema rijdt dus ook niet in Benidorm.