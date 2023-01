Ook Victor Campenaerts kreeg al te maken met 'professionele wieltjeszuiger': "Bij stervelingen twee keer per maand, bij Remco ..."

Evenepoel kreeg in Spanje last van een wel erg taaie wielertoerist: Artem Shcherbyna. En de wereldkampioen is lang niet de enige die al eens van hem last heeft.

Remco Evenepoel kreeg wielertoerist en amateurrenner Artem Shcherbyna uit Oekraïne achter zich op stage in Spanje. En na een tijdje was hij dat toch beu, zo blijkt. Evenepoel is echter lang niet de enige die al te maken kreeg met Artem Shcherbyna of andere wieltjeszuigers tijdens trainingsritten. "Vaak vind ik het aangenaam als een wielertoerist aansluit om even een babbeltje te doen", heeft Victor Campenaerts begrip in Het Laatste Nieuws. "Maar tijdens het intensieve werk is dat anders. Dan is het 'focus on the job' en ben je in gevecht met je eigen pijngrens." Twee keer per uur "Ik probeer dan ook vooraf aan te kondigen dat ik mijn blokken liever alleen of met collega's doe. Daar heeft vrijwel elke toerist respect voor. En de uitzonderingen? Tja. Die probeer ik er dan meteen keihard af te rijden, natuurlijk." "Je moet ook weten: bij een sterveling als ik gebeurt dat twee à drie keer per week. Bij Remco misschien twee à drie keer per trainingsuur."