Vreemde start van 2023 voor Evenepoel? 'Organisatie bezorgd om beschadigde wegen'

Remco Evenepoel gaat in 2023 op zoek naar nieuwe topresultaten. Beginnen doet hij in San Juan in Argentinië.

Remco Evenepoel gaat in San Juan op zoek naar een eerste overwinning in 2023. Hij heeft sowieso goede herinneringen aan de race in Argentinië. Onweer Maar momenteel wordt het land vooral geteisterd door zware onweersbuien en windvlagen, al zijn er ook periodes van heel warm weer. De organisatie zou volgens Het Nieuwsblad dan weer kijken of de regenval van de voorbije dagen voor beschadigingen zou gezorgd hebben in het parcours. De kans bestaat dat het parcours daardoor nog wijzigingen zal ondergaan.