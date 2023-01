Emotionele Fem van Empel opgelucht na de eindwinst in de wereldbeker: "De laatste weken waren lastig"

Fem van Empel won dankzij de zege in Benidorm de wereldbeker. Met nog een manche te gaan is ze al zeker van de wereldbeker. Ze heeft 45 punten voorsprong en kan niet meer ingehaald worden.

"Het is bizar om al op 20-jarige leeftijd de wereldbeker te winnen", vertelde Fem van Empel tijdens het flashinterview. "Het was niet gemakkelijk om mij elke keer opnieuw op te laden. Zeker de laatste weken niet. Het was door de problemen aan mijn knie een lastige periode. Maar ik bedank mijn team. Zij hebben me heel goed geholpen en me mentaal fris kunnen houden."

Van Empel kent sinds Val di Sole al problemen met haar knie: "De knie is nog altijd niet helemaal hersteld. Ik moet die nog steeds verzorgen."

In de laatste ronde in Benidorm was het een spannende strijd met Puck Pieterse. "Het was strijden om als 1e aan de balken te komen. We bleven net overeind en ik ben gewoon blij", besloot van Empel.