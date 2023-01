Michael Vanthourenhout moet ziek afzeggen voor Wereldbeker in Benidorm, Laurens Sweeck al bijna zeker van eindwinst

Slechts nieuws voor de Belgische en Europese kampioen.

In Benidorm wordt zondag de voorlaatste manche van de Wereldbeker veldrijden van het seizoen gereden. Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck waren de enige twee overgebleven renners in de strijd voor het eindklassement.

Maar Vanthourenhout kan niet starten in Benidorm. Hij is in de nacht van zaterdag op zondag ziek geworden en heeft koorts. En zo is Laurens Sweeck nu al zo goed als zeker van het eindklassement in de Wereldbeker.

De voorsprong van Sweeck in het klassement op Vanthourenhout bedraagt 24 punten. Als Sweeck niet slechter doet dan de negende plaats in Benidorm dan kan niemand hem nog inhalen volgende week in Besançon.