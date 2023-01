Nederlands kampioenschap hakte er stevig in bij Lars van der Haar: "Ik kon gewoon niet lopen"

Lars van der Haar pakte opnieuw de Nederlandse titel in het veld, maar moest daarvoor heel diep gaan.

Vorige week zondag pakte Lars van der Haar voor de vierde keer in zijn carrière de Nederlandse titel veldrijden. In Zaltbommel moest Van der Haar wel erg diep gaan om zijn ploegmaat Joris Nieuwenhuis af te houden. Van der Haar won uiteindelijk met drie seconden voorsprong.

Van der Haar sprong in de laatste ronde onder meer op zijn achterwiel in plaats van op zijn fiets en zakte ook door zijn benen op een trap, zo moe was hij. Ook in de dagen na het kampioenschap voelde Van der Haar nog hoe diep hij was gegaan.

Liever Besançon gereden

"Ik ben twee dagen op mijn kont naar beneden gemoeten. Ik kon gewoon niet lopen. Daardoor heb ik ook niet kunnen fietsen", zegt Van der Haar bij In de Leiderstrui. Van der Haar staat in Benidorm aan de start, maar top voelt hij zich niet.

"Ik heb er nu geen last meer van, maar ben nog altijd niet honderd procent. Nog niet volledig hersteld van het NK. Nu ik hier dan de parcoursverkenning heb gedaan met deze benen, had ik liever Besançon gedaan", zegt Van der Haar nog. Hij rijdt volgende zondag Besançon niet, maar zaterdag wel Hamme waar hij zijn tweede plaats in de X²O Trofee verdedigt.