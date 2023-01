Parcours UAE Tour: Evenepoel krijgt ploegentijdrit en twee bergritten om Pogačar vuur aan de schenen te leggen

Het parcours van de UAE Tour is officieel voorgesteld.

Remco Evenepoel is op dit moment nog actief in de Ronde van San Juan in Argentinië. De volgende koers van Evenepoel wordt de UAE Tour van 20 tot 26 februari. De organisatie heeft het parcours voor de komende editie officieel voorgesteld.

De UAE Tour start dit jaar zoals gebruikelijk met een sprintersetappe. Ook in ritten vier, vijf en zes zullen de sprinters aan zet zijn. Op dag twee krijgen de renners een ploegentijdrit van 17,2 kilometer voor de wielen. Vorig jaar was het werk tegen de klok nog individueel.

In rit drie volgt dan een eerste bergetappe, met op het einde de beklimming naar Jebel Jais, een klim van zo'n 18 kilometer aan 5,7%. Echt steile stukken zitten er niet in de klim. De UAE Tour wordt afgesloten met een rit naar Jebel Hafeet, een klim van zo'n 11 kilometer aan 6,8%. Daar zit wel een strook in van zo'n 11%.

Tadej Pogačar won zowel in 2021 als in 2022 het eindklassement in het land dat zijn ploeg sponsort. Remco Evenepoel en Pello Bilbao worden de voornaamste tegenstanders van de Sloveen. Adam Yates, de nummer twee van vorig jaar, rijdt nu voor de ploeg van Pogačar.