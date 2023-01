"Patrick Lefevere is door Remco Evenepoel in snelheid genomen"

Patrick Lefevere wil graag met Soudal Quick-Step en Remco Evenepoel de Tour de France winnen, maar de evolutie van Evenepoel gaat sneller dan verwacht en dat heeft ook zijn weerslag op de ploeg.

Remco Evenepoel won in 2022 de Vuelta en in 2023 gaat hij voor de roze trui in de Giro. In 2024 volgt misschien wel al de Tour. Het gaat snel voor Evenepoel en Soudal Quick-Step. Sneller dan Patrick Lefevere op voorhand gedacht had, denkt José De Cauwer bij Sporza.

"Er moet versterking komen. Jay Vine zou een goede geweest zijn, maar die is al naar UAE", aldus De Cauwer. "Als ze volgend jaar met Evenepoel naar de Tour gaan, zal de ploeg niet zo sterk zijn als Jumbo-Visma of UAE. Je moet daar eerst iets tegenover zetten en beginnen bouwen. Je hebt 5 klimmers nodig en die heb je niet meteen. Je zou Ilan Van Wilder een knecht kunnen maken, maar weet die dat al? Er is werk aan de winkel, al hoeft Evenepoel op zijn 24e de Tour nog niet te winnen."

De Cauwer denkt ook dat Lefevere anders Tim Merlier niet had aangenomen: "Merlier is een fantastische sprinter, maar Lefevere dacht dat hij meer tijd zou hebben om een klimmersploeg te maken."