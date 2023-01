🎥 Zowaar een kettingbotsing in het veldrijden in Besançon: Wereldbeker-winnaar Laurens Sweeck blijft wel net recht

Een kettingbotsing is eerder iets uit de autosport, maar het kan ook in het veldrijden. Laurens Sweeck toonde zijn skills om recht te blijven.

Dat blijkt uit beelden die op sociale media staan van de laatste Wereldbekermanche van het seizoen. Op een bepaald stuk van het parcours komen de veldrijders in volle vaart uit een bocht. Dan kan het al eens mislopen, als iemand zich misrekent.

Dat was hier ook het geval: een renner bleef haperen aan het rode spandoek aan de linkerkant en ging overkop. Laurens Sweeck zat hier vlak achter, maar schatte de situatie wel goed in. De drager van de witte trui zette even voet aan grond, kon de val ontwijken en zette zijn weg zo weer verder.

Dat was veel minder evident dan het op het eerste zicht lijkt. Achter Sweeck waren er nog twee renners voor wie een valpartij niet te vermijden viel.