Dominantie Nederlandse vrouwen overduidelijk in Wereldbeker: podiums en klassement kleuren op één uitzondering na alleen maar oranje

De Wereldbeker zit er op en die kleurde dit seizoen bijna alleen maar oranje bij de vrouwen.

Dat op het WK bij de elite vrouwen op het podium het Wilhelmus zal klinken staat nu al vast. De Nederlandse vrouwen domineren alweer het hele seizoen en dat is zeker in de Wereldbeker overduidelijk.

Fem van Empel, Puck Pieterse en Shirin van Anrooij (die bij de beloften rijdt op het WK) kwamen vorig jaar al eens piepen bij de profs, maar dit jaar braken ze helemaal door. In 7 van de 14 manches stonden de drie samen op het podium van in de Wereldbeker. Van Empel (7), Pieterse (4) en Van Anrooij (3) pakten met drie ook alle zeges in de Wereldbeker. En dat terwijl ze allemaal nog maar 20 zijn.

42 op 42 voor Nederland

En als een of meerdere van de 'Jonge Grote Drie' er eens niet waren, dan stonden er met Alvarado Brand, Betsema, Van der Heijden en Worst al andere Nederlandse vrouwen klaar om hun plekken op het podium in te nemen. De dominantie in de Wereldbeker bij de vrouwen was overweldigend.

In alle 14(!) manches van de Wereldbeker stonden er telkens drie Nederlandse vrouwen op het podium, of 42 op 42. Ook het eindklassement kleurt dan ook helemaal oranje, op één uitzondering na. De Luxemburgse Marie Schreiber (19) eindigde op plek in het eindklassement. Van mondialisering is bij de vrouwen duidelijk weinig sprake.

Eindklassement Wereldbeker vrouwen