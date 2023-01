Tom Pidcock past voor het WK in Hoogerheide, Sven Nys: "Ik snap hem volledig"

Tom Pidcock rijdt het WK veldrijden niet en zal daardoor zijn wereldtitel niet verlengen. Sven Nys snapt hem volledig in die beslissing.

In het voorjaar zal Tom Pidcock starten in de Ronde van de Algarve. Nadien rijdt hij de Omloop Het Nieuwsblad, de Strade Bianche, de Tirreno-Adriatico, Milaan-San Remo, Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen. Het WK veldrijden in Hoogerheide past niet in de voorbereiding daarvan.

"Ik snap hem volledig", vertelde Sven Nys aan Cycling Weekly. "Door de manier waarop Pidcock zich op het wegseizoen aan het voorbereiden is, moest hij vroeg een keuze maken."

"Ook zal Pidcock weten dat hij in Hoogerheide een parcours ziet waarop het moeilijk is om Wout Van Aert en Mathieu van der Poel te kloppen", ging Nys verder. "Als hij de komende jaren een parcours ziet die hem moet liggen, zal hij er misschien voor kiezen om het WK nog eens te rijden."

"Het WK in Hoogerheide zou ook gewoon veel energie vragen. Energie die hij nodig heeft om doelen in april en mei te bereiken. Daarom besliste hij om niet naar Hoogerheide te gaan", besloot Nys.