VOORBESCHOUWING WK beloften mannen: Favoriet Nys, jarige Verstrynge of toch een Nederlander?

In Hoogerheide wordt de strijdt om de wereldtitel bij de mannen beloften zaterdag vanaf 13u gevoerd.

Vorig jaar verraste Joran Wyseure in Fayetteville door de wereldtitel te pakken bij de beloften. Hij reed al vroeg weg en hield onder meer Emiel Verstrynge en Thibau Nys af die zilver en brons pakten.

Dit jaar zijn Verstrynge, die Europees kampioen werd, en Thibau Nys, die 4 van de 5 Wereldbekers bij de beloften won, de grote favorieten. Daarnaast ook enkele andere Belgen en een Nederlander als favoriet.

Parcours

Het parcours in Hoogerheide zal er wellicht droog bijliggen. Dat zal het snel en niet zo heel technisch maken. Veel verschil met andere jaren is er ook niet, al zijn er bijvoorbeeld wel de balken die op een andere plaats liggen.

Die liggen nu dichter van de finish, op een hellende strook. Ook de laatste trappen net voor het opdraaien van de aankomststrook kunnen nog een cruciaal punt zijn waar renners veel risico zullen nemen om als eerste aan te komen.

Favorieten

Thibau Nys (20) is de favoriet voor de titel dus. Hij werd al eens wereldkampioen bij de junioren in Dübendorf. Nys staat er op een kampioenschap altijd. Op de zeven EK's en WK's die hij reed in het veld stond hij al zes keer op het podium, de andere keer werd hij vierde.

Nys toonde zich sterk in de Wereldbeker voor beloften met vier overwinningen op vier crossen. De laatste manche, waar Nys niet startte, werd gewonnen door de Nederlander Tibor Del Grosso (19). De Nederlander werd in Benidorm in de laatste rechte lijn geklopt door Nys en zal in eigen land extra gemotiveerd zijn.

Emiel Verstrynge viert zaterdag zijn 21ste en kan dus mogelijk dubbel vieren. In Namen werd hij al Europees kampioen en vorig jaar pakte hij al zilver, al zat hij wat gevangen achter zijn ploegmaat Wyseure. In Benidorm en Besançon werd hij derde dus de vorm zit zeker goed.

© photonews

Naast Nys en Verstrynge komen ook uittredend kampioen Joran Wyseure, Witse Meeussen (21), Jente Michels (19), Lennert Belmans (20) en Victor Van De Putte (20) in aanmerking voor een medaille.

Voor andere buitenlanders is het kijken naar de Nederlanders David Haverdings (18) en Danny van Lierop (19), waarbij vooral Haverdings in de gaten moet worden gehouden voor de top vijf. Verder is er ook nog een Zwitser met Dario Lillo (20) die kans maakt op een top tien notering.