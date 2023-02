🎥 Veldrijden is hard: Canadees trekt vinger weer in de kom na valpartij na een minuut op het WK

Veldrijders zijn geen watjes en dat bewees de Canadees op het WK in Hoogerheide.

Het WK in Hoogerheide was amper een minuut bezig toen onder meer de Canadees Michael van de Ham, klinkt wel Nederlands, tegen de grond ging. Hij constateerde echter al snel dat er iets mis was met zijn vinger.

De ringvinger van de Canadees was namelijk uit de kom gegaan door zijn valpartij. Van den Ham twijfelde niet en trok zijn vinger weer op de goede plek en reed verder. Van den Ham werd twee rondes voor het einde uit koers gehaald omdat Van der Poel en Van Aert te dicht kwamen en hem gingen dubbelen. Hij werd uiteindelijk 33ste in de einduitslag.

Van den Ham zag Van der Poel en Van Aert wel sprintten door de overwinning. "Echt ongelofelijk, ook het publiek", zei de Canadees achteraf nog op zijn sociale media.

