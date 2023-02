Gerben Kuypers (6de) strijdt even mee voor een medaille op het WK: "Dit staat mooi op mijn erelijst"

De revelatie van het seizoen maakte er een mooie wedstrijd van op zijn eerste WK bij de profs.

Gerben Kuypers, de revelatie van het veldritseizoen en nog als amateur op het WK, kleurde mee de koers in Hoogerheide. Zijn voorbereiding ging echter niet zoals gehoopt. "De hele week was mijn rug geblokkeerd. Maar ik bleef geloven in mezelf na de prestaties van de voorbije weken", zei hij bij Sporza.

Achter Wout van Aert en Mathieu van der Poel ging Kuypers er samen met Michael Vanthourenhout snel vandoor en das ook het plan vooraf. "Ik ben in die grote groep vol doorgegaan omdat ik wist dat ze zouden twijfelen", aldus Kuypers.

Kuypers en Vanthourenhout werden nog bijgehaald door Van der Haar en Iserbyt en Kuypers eindigde zijn eerste WK bij de profs als zesde. "Maar dat is geen schande. De op 5 na beste veldrijder van de wereld, dat staat mooi op mijn erelijst", reageerde hij tevreden.