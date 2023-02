📷 Wout van Aert blikt de dag na zijn zoveelste zilveren medaille nog eens terug op WK met cryptische omschrijving

Alweer zilver voor Wout van Aert.

Wout van Aert moest op het WK in Hoogerheide tevreden zijn met alweer zilver. Al voor de vierde keer op een WK veldrijden pakte hij zilver, telkens achter Mathieu van der Poel.

Op de weg pakte Van Aert ook al eens zilver, in het tijdrijden zelfs twee keer op het WK. Van Aert was zondag na de wedstrijd zichtbaar teleurgesteld en ook de dag erna is hij nog niet helemaal bekomen.

"I hate it but I love it" schrijft Van Aert op zijn sociale media bij een foto waarin hij zij aan zij rijdt met Van der Poel door een mensenmassa. Van der Poel heeft nu 5 wereldtitels in het veld, Van Aert heeft er drie.