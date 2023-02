Sven Nys en Richard Groenendaal kunnen er niet om heen: "Van Aert maakt zelfde fout als in Ronde van Vlaanderen"

Wie herinnert zich die koninklijke sprint tussen Van Aert en Van der Poel in de Ronde niet? Sven Nys en Richard Groenendaal zagen in de afloop van het WK veldrijden een gelijkenis.

Na de aankomst werd er in de Sporza-studio duchtig geanalyseerd. Vooral de sprint werd dan uiteraard onder de loep genomen. "Van Aert liet zich daar toch wat in de val lokken", stelde Richard Groenendaal. "Hij gaat te laat aan en maakt zo dezelfde fout als in de Ronde van Vlaanderen."

"Ik blijf ook met dat gevoel achter", gaat Sven Nys akkoord. "Van Aert heeft al bewezen dat hij meer power heeft en dus ook baat heeft bij een langere inspanning. Van nature heeft Mathieu gewoon meer explosiviteit in zijn spiervezels. Van Aert had zijn inspanning al de volledige laatste ronde moeten doorzetten."

GEEN DRUK MEER IN SLOTRONDE

In die slotronde losten de twee tenoren mekaar ook niet. "Dat het tot de laatste ronde ging duren, had ik wel verwacht, maar ik dacht dat Van Aert ging drukzetten op de laatste klim - om zo de explosiviteit van Mathieu te neutraliseren. Hij had waarschijnlijk gedacht dat Van der Poel ging revancheren op de balken, om op zijn beurt te counteren met een sprint vanuit het wiel van Mathieu."

Dat noopt Sven Nys tot een heldere conclusie over de aanpak van Wout van Aert. "Hij had er zo een langgerekte inspanning van moeten maken, maar die kwam er niet."