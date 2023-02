Na overleg met Van Vleuten: Amstel Gold Race komt met opvallende wijziging voor volgende editie bij de vrouwen

De Amstel Gold Race voor vrouwen ondergaat een belangrijke wijziging. Toprenster Van Vleuten had een onderhoud met de organisatie en daar is één en ander uitgekomen.

Het gevolg van onder meer dit overleg is dat de koers bij de vrouwen langer en zwaarder zal worden in 2023. Het parcours van de wedstrijd wordt met bijna 30 kilometer verlengd tot een totale lengte van 156 kilometer. Ook komen er drie beklimmingen bij waardoor er op 16 april door de wielrensters 21 hellingen op de planning staan. Het totaal aantal hoogtemeters stijgt naar 1700.

"Je ziet dat tegenwoordig steeds meer grote wedstrijden boven de 140 kilometer zijn. Diverse toppers uit het peloton hebben gevraagd of we de wedstrijd niet langer konden maken", zegt Leontien van Moorsel, koersdirecteur van de Amstel Gold Race voor vrouwen, aan 1Limburg.

VROUWEN STARTEN VOOR DE MANNEN

Ook de mannenkoers moet aanpassingen ondergaan. "Uiteraard moeten we zorgen dat beide koersen elkaar niet tegenkomen, maar we moeten ook rekening houden met bijvoorbeeld het aantal passages in Valkenburg en de live TV uitzending", legt Leo van Vliet uit. "Hierdoor starten de vrouwen dit jaar voor het eerst eerder dan de mannen. Daarnaast wordt de eerste passage van de Cauberg geschrapt."