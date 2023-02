Pello Bilbao gaat voor andere doelen in de Tour de France: "Ik kon niet op de volledige steun van de ploeg rekenen"

Pello Bilbao heeft zich voor andere doelen in de Tour de France gesteld. In het verleden had hij vooral klassementsambities.

In het verleden eindigde Pello Bilbao al 2 keer 5e en een keer 6e in de Giro. In de Tour was zijn beste notering een 9e plaats. Dit jaar wil hij niet meer voor een klassement gaan.

"Voor een klassement in de Tour gaan, heb ik al eens gedaan", vertelde Bilbao in de podcast Escapa. "Ik ga deze keer voor ritzeges gaan, maar een keer de gele trui dragen, zou ook mooi zijn."

Toen Bilbao in 2021 9e eindigde in de Tour kon hij niet op de volledige steun van de ploeg rekenen: "We hadden meerdere doelstellingen. Ook vind ik dat je pas een halve ploeg kan opofferen als je effectief het podium ambieert en niet gewoon een plaats in de top 5."