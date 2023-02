Wereldtitel Van der Poel begin van nieuwe stijgende lijn, ook op mentaal vlak? "Daar is hij toch wel gevoelig voor"

De wereldtitel veldrijden zou wel eens het begin van een nieuwe stijgende lijn in zijn carrière kunnen zijn. Die was er toch al even niet meer, na rugproblemen en het WK-incident.

Nederlands bondscoach Gerben de Knegt bespreekt die mogelijkheid bij In De Leiderstrui. "Dit zet hem wel weer even in de stijgende lijn, want het zat de laatste tijd niet echt mee. Hij was heel relaxed en alle seinen stonden op groen, maar dat is wel vaker geweest en dan lukte het ook soms wel eens niet."

Het valt niet te onderschatten welke druk er de hele tijd op de schouders van Van der Poel rust. "Het is ook maar gewoon een jonge jongen. Iedereen denkt altijd dat alles wat hij aanraakt altijd maar in goud gaat veranderen. En van alle kanten wordt daar ook wel iets van gevonden, maar dat kan ook wel wat doen met iemand. Daar is hij toch wel gevoelig voor."

MENTAAL FRIS IN HOOGERHEIDE

De Knegt zag dat het in Hoogerheide tussen de oren wel helemaal snor zat. "Hij bleef wel eens een kwartiertje langer op de kamer om over onzin te kletsen en aan tafel had hij ook gewoon het hoogste woord."