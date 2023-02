Ben Turner is de beste in de Ronde van Murcia na een chaotische aankomst

Ben Turner heeft de Ronde van Murcia gewonnen. Hij was in Cartagena de snelste.

Door de sneeuw werd het parcours in de Ronde van Murcia gewijzigd. De Collado Bermejo werd vervangen door de Cola del Caballo. Zo was de toch een stuk korter. Het was 183 en niet 197 km lang. De start en finish bleven wel hetzelfde. Het ging nog altijd van San Javier naar Cartagena.

Het was een zenuwachtig begin. Het peloton brak in 4 grote stukken. Pas na 80 km was de orde hersteld en het peloton weer compleet. Dan vormde zich een nieuwe groep. Harry Sweeny ging met een metgezel op pad. Achter hen reed een trio dat verderop de aansluiting maakte. Het peloton volgde al op 3 minuten.

Het vijftal reed voor de rest van de dag op kop en Sweeny werd op 10 km van de streep als laatste gegrepen. Ondertussen reden de renners terug onder de zon. In de bergen had het de hele tijd geregend. Het peloton maakte zich op voor een veraderlijke aankomst met verschillende bochten en de aankomst op een helling.

De mannen van Team UAE Emirates bepaalden op de slothelling het tempo, waar je door de bochten nooit echt tempo kon houden. Matteo Trentin ging aan, maar werd nog overvleugeld. Ben Turner was uiteindelijk de snelste. Hij won voor Simon Clarke en Jordi Meeus.