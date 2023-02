Tim Merlier rondt het werk van Soudal Quick-Step af en opent zo in de Ronde van Oman zijn rekening voor 2023

Tim Merlier heeft de 1e rit in de Ronde van Oman gewonnen. Hij ronde zo het werk van zijn ploeg af. Uiteraard is hij ook de 1e leider in Oman.

De Ronde van Oman startte met een vlakke etappe van Al Rustaq Fort naar Muscat. Onder weg waren er wel enkele korte klimmetjes, maar er werd na 147 km een massasprint verwacht. Al liep de slotkilometer wel lichtjes op. Kort na de start trokken 3 onbekende renners in de aanval. Ze kregen van het peloton meteen een vrijgeleide, waar Astana (Mark Cavendish) en Soudal Quick-Step (Tim Merlier) het tempo bepaalden. Na de enige klim van de dag bleef enkel Jeroen Meijers in de kopgroep over. Hij vocht voor een halve minuut, maar op zo'n 16 km van de streep was ook zijn liedje uitgezongen. De sprintersploegen maakten zich op voor een massasprint. Astana deed eerst goed voorbereidend werk voor Cavendish, maar ze lieten zich wegdrummen. Het was Merlier die het afmaakte, voor David Dekker en Axel Zingle. Arne Marit spurtte naar de 4e plaats. Merlier neemt ook de leiderstrui in de Oman.