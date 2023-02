Ben Turner, tweede in Jaén Paraiso, onder de indruk van winnaar Tadej Pogačar: "Wat een show"

De Brit reed naar plek twee in de Jaén Paraiso.

Ben Turner (23) was in zaterdag in Muricia al de beste, in de sprint. In de Jaén Paraiso de Spaanse versie van de Strade Bianche, was Turner de beste na Tadej Pogačar. De Brit klopte Tim Wellens in sprint voor plek twee.

"Tweede was het hoogst haalbare vandaag nadat Pogačar wegreed. Wat een show van hem. Ik heb zeker plezier gehad. Maar het was een zware dag, zeker na de afgelopen twee koersdagen. Ik zat echt op de limiet", zei Turner achteraf bij Eurosport.

Pogačar reed weg uit een groep waar ook Turner in zat. "We probeerden de groep draaiende te houden. Daarna gingen we de finale in… Het was zwaar, het was echt een zware dag. Maar het ging goed. Een nieuwe podiumplaats, dus het ziet er goed uit voor de klassiekers."