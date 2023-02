Arnaud De Lie voegt Omloop toe aan programma: "Waarom ook niet?"

Na Kuurne-Brussel-Kuurne zal Arnaud De Lie ook de Omloop Het Nieuwsblad rijden in het openingsweekend.

Met drie overwinningen is Arnaud De Lie heel goed aan het seizoen begonnen. De extra koers kwam er op zijn eigen vraag.

“Waarom ook niet? Het is een logische beslissing. Arnaud is er klaar voor en door Le Samyn te schrappen vermijden we dat hij drie eendagswedstrijden op een handvol dagen moet rijden. Het is een weloverwogen beslissing”, zegt Kurt Van de Wouwer, sportief manager bij Lotto-Dstny, aan Het Nieuwsblad.

“Vorig jaar werkte hij 54 wedstrijddagen af in zijn eerste profseizoen, dat is niet enorm veel. Dit jaar gaan het er niet veel meer zijn. Als we zijn programma nu nog bijschroeven, zal het om details gaan. We houden er ons vooralsnog ook aan dat hij nog geen grote ronde rijdt. We respecteren met andere woorden zeker zijn rust”, besluit Van de Wouwer.