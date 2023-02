Tadej Pogačar is zelf verrast door grootse vorm van in het begin: "Niet verwacht om al twee koersen te winnen"

Een grootse Tadej Pogačar is de voorbije dagen mee in de dans gesprongen. Zelf is hij ook wat verrast dat zijn eerste koersen al overwinningen hebben opgeleverd.

Na zijn fenomenale solo in Jaen Paraisio Interior was Pogačar ook de beste in rit 1 in de Ruta del Sol. "Het teamwork was eens te meer geweldig. We deden een goede job en onze jongens leidden me naar de laatste klim aan een heel hoog tempo. Het was een steile klim, ik zag het moment om aan te vallen en ik genoot van heet pad naar de finish."

Twee wedstrijden gereden, twee wedstrijden de zogenaamde tegenstand gewoonweg verpulverd. Alsof de Sloveen er nog een ferme laag bovenop wil doen na alles wat hij al op jonge leeftijd bereikt heeft. "Ik ben een beetje verrast door mijn vorm. Ik wist dat ik goed was, maar ik had niet verwacht om al twee koersen te winnen."

VERRADERLIJKE ETAPPES

Daar moet in principe ook nog de eindzege in de Ruta del Sol bij komen. "Ik ga aan kop in het klassement in de Ruta del Sol, maar het zal heel moeilijk zijn om de leiderstrui tot het einde te verdedigen. Er zijn enkele verraderlijke etappes, maar ik zal zodanig kunnen rekenen op een sterke ploeg dat ik het vertrouwen heb dat ik dit doel zal kunnen bereiken."