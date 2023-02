Van bij het allerbegin op de afspraak: hoe Tadej Pogačar zichzelf keer op keer lanceert voor topseizoen

Het mag niemand eigenlijk verbazen dat Tadej Pogačar bij het begin van 2023 al zo imponeert. Meteen top zijn: het is al enkele jaren zijn beproefde recept.

De periode waarin potentiële Tour-winnaars zich vol toeleggen op de Tour de France en enkel daar naar pieken: dat geldt niet in het tijdperk-Pogačar. Toch niet bij de man zelf. Men kan ook stellen: is dat nu nodig, om van het begin tot het einde van het jaar te willen uitpakken? Ten slotte liggen renners als Vingegaard, Roglič en Evenepoel nog in hun spreekwoordelijke zetel.

Dat is natuurlijk niet zo: alle profrenners leveren in deze periode arbeid om zo goed mogelijk te kunnen zijn. Bij Pogačar, de kampioen wiens horizonten ook uitreiken tot het winnen van klassiekers en Monumenten, gaat dat gepaard met het winnen van koersen om impressionante wijze. En aan de aankomst ziet hij er kéér op kéér zo fris uit als een hoentje. Dus waarom niet?

Zoals eerder aangehaald is het lang niet de eerste keer dat de Sloveen al snel een overwinning achter zijn naam krijgt. De vorige malen leidden dat telkens ook tot het afwerken van een topseizoen. Er mag dus zeker op gerekend worden dat dit in 2023 opnieuw het geval zal zijn. Hieronder een overzicht van hoe de tweevoudig Tourwinnaar in dit en vorige jaren aan het seizoen begon.

Start in 2020

Tweede rit gewonnen in Ronde van Valencia: de snelste van een groep van negen man.

Vierde rit gewonnen in Ronde van Valencia: kleine voorsprong op een groep van vier achtervolgers.

Eindwinnaar in Ronde van Valencia met een voorsprong van 6 seconden op Jack Haig.

Start in 2021

Derde rit gewonnen in UAE Tour: de snelste in een sprint tegen Adam Yates op Jebel Hafeet.

Eindwinnaar UAE Tour met een voorsprong van 35 seconden op Adam Yates.

Start in 2022

Vierde rit gewonnen in UAE Tour: snelste in een sprint tegen Adam Yates en Vlasov op Jebel Jais.

Zevende rit gewonnen in UAE Tour: Adam Yates net afhoudend op Jebel Hafeet.

Eindwinnaar UAE Tour met een voorsprong van 22 seconden op Adam Yates.

Start in 2023

Jaén Paraiso Interior gewonnen: voorsprong van 49 seconden op Turner en ploegmaat Wellens.

Eerste rit Ruta del Sol gewonnen: voorsprong van 38 seconden op drie achtervolgers.