Bauke Mollema gaat op zijn 36ste zijn debuut maken in het Belgische openingsweekend

Er staat straks een opvallende naam aan de start in het Belgische openingsweekend.

Bauke Mollema heeft ieder jaar zijn vaste afspraak met enkele klassiekers in de Ardennen met Luik-Bastenaken-Luik, de Waalse Pijl en de Amstel Gold Race. Maar de Vlaamse klassiekers rijdt Mollema nooit.

De Brabantse Pijl in 2010 was de laatste keer dat Mollema aan de start stond van een Vlaamse klassieker. Maar volgende week maakt de Nederlander zijn debuut in de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne, dat bevestigt hij aan Wielerflits.

Aan het begin van de winter heb ik zelf aan de ploeg gevraagd of ik Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne mocht rijden. Het lijken me gewoon mooie koersen en dat wil ik graag eens proberen. Je bent nooit te oud om iets nieuws te proberen!", zegt Mollema bij Wielerflits.

Ardense klassiekers

Geen andere Vlaamse klassiekers voor Mollema naast het openingsweekend, maar in april keert hij wel terug voor het vierluik Brabantse Pijl, Amstel Gold Race, Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik.