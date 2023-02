Geraint Thomas wijzigt wedstrijdprogramma door ziekte

Geraint Thomas sukkelt momenteel wat met de gezondheid. Hij heeft daardoor zijn wedstrijdprogramma moeten wijzigen.

Normaal gezien had Geraint Thomas in de Ronde van de Algarve moeten gestart hebben, maar in laatste instantie gaf hij nog verstek. In de plaats daarvan trok Thomas naar de Verenigde Staten voor een traininskamp.

De reden daarvoor is ziekte. "Thomas was net voor de Tour Down Under wat ziek", vertelde Rod Ellingworth van INEOS Grenadiers aan de Cyclingnews. "Hij reed de Tour Down Under uit, maar daarna herviel hij. Op geen enkel moment heeft Thomas zich echt ziek gevonden, maar het was duidelijk dat er iets niet klopte."

Nu voelt Thomas zich weer beter en hij zal de Tirreno-Adriatico rijden. "Nadien is het bekijken wat hij gaat doen. De Ronde van Catalonië of de Settimana Coppi e Bartali waren altijd het plan, maar hij kan nu Catalonië naar Catalonië gaan om goed te maken wat hij al gemist heeft", aldus Ellingworth.