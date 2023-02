Remco Evenepoel keert weldra in competitie terug

Op 20 februari start de UAE Tour. Voor Soudal Quick-Step zal onder meer Remco Evenepoel aan de start staan. Hij is de kopman en zal voor een goed klassement proberen te gaan.

"Ook hopen we op enkele zeges", aldus ploegleider Geert Van Bondt. "Hopelijk gaat alles zoals gepland en hebben we een goede sterke week."

Evenepoel krijgt heel wat helpers mee, maar Soudal Quick-Step neemt ook een sprinter mee. Tim Merlier krijgt Bert Van Lerberghe als loods mee.

The World Champion 🌈 returns to action next week 🤩@EvenepoelRemco will lead Soudal Quick-Step at the @uae_tour: https://t.co/9sA7TbXekr



