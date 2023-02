Tadej Pogačar speelt opnieuw met de concurrentie in Ruta del Sol, maar het weegt toch door: "We beginnen moe te worden"

Er was opnieuw niets te doen aan de Sloveen.

Tadej Pogačar schudde op 12 kilometer van de streep stevig aan de boom in de Ronde van de Algarve, enkel Enric Mas kon hem bergop volgen. Er kwam nog wat volk terug uit de achtergrond, maar het ging toch tussen de twee voor de overwinning.

In de laatste kilometer liep het opnieuw stevig op, tot zo'n 14% en het was ook erg smal. Mas probeerde Pogačar te verrassen, maar de Sloveen reed Mas toch nog uit het wiel in de laatste honderd meter.

Nog één rit op het programma

Toch ging het niet allemaal van een leien dakje voor de Sloveen. "We hebben zo hard gewerkt en ik was heel blij om te winnen, want de jongens verdienen het. Het team is perfect, maar we beginnen moe te worden, want iedereen valt ons aan. Vanaf de start probeerden ze ons in verlegenheid te brengen", zei Pogačar achteraf.

"Het ziet er goed uit met het oog op de eindzege, maar morgen is het opnieuw een heel zware rit. Als het zoals vandaag gaat, moeten we vanaf de start op onze hoede zijn en onze focus behouden." De Ruta del Sol eindigt zondag met een heuvelachtige rit, de laatste 25 kilometer zijn zo goed als vlak.

De eindsprint van Pogačar