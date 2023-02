Oliver Naesen kiest er bewust voor om nog niet top te zijn in het openingsweekend met hoger doel in gedachten

Vorig jaar werd Oliver Naesen nog vierde in de Omloop Het Nieuwsblad. Dit jaar probeert hij beter te doen, maar hij ziet toch nog een andere Belg als topfavoriet .

Al vier keer eindigde Oliver Naesen in de top tien van de Omloop Het Nieuwsblad. Vorig jaar zette Naesen zijn beste prestatie neer, met een vierde plaats. Even goed doen zal al mooi zijn voor Naesen.

Door het afzeggen van Wout van Aert en Mathieu van der Poel, worden de kansen van renners zoals Naesen al groter. Voor hem is het sowieso beter dat ze niet starten, omdat de koers dan minder hard is.

Toch zal Naesen nog niet op zijn best zijn in het openingsweekend. Hij mikt op de wedstrijden na Parijs-Nice om op zijn best te zijn. "In wedstrijden als de E3, Vlaanderen of Roubaix en in die periode valt er toch nog altijd het meest te rapen", zegt Naesen bij Het Nieuwsblad.

De Lie de topfavoriet voor Naesen

Oliver Naesen noemt ook zijn topfavoriet voor de Omloop Het Nieuwsblad: Arnaud De Lie. Daardoor ziet Naesen de kans op een sprint ook groter worden. “Ik heb hem al ongelofelijke dingen zien doen en toch is hij heel down to earth. Wijze coureur”, zegt Naesen nog.