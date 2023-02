Ploegentijdrit in de UAE Tour, Soudal Quick-Step: "Pieter Serry in het wiel van Remco Evenepoel"

In de UAE Tour staat een ploegentijdrit op het programma. Soudal Quick-Step maakt geen geheim van zijn tactiek.

Op dag 2 van de UAE Tour staat een ploegentijdrit van 17,3 km op het programma. Het parcours is vooral breed en weinig technisch. Ook bevindt het parcours zich op militair domein.

Soudal Quick-Step begon uitstekend aan de UAE Tour met ritwinst met Tim Merlier en een goede zaak voor Remco Evenepoel in het klassement. Aan Sporza gaf het team zijn tactiek voor de ploegentijdrit prijs.

"ZO LANG MOGELIJK VOLHOUDEN"

"Evenepoel zal de start voor zijn rekening nemen", vertelde ploegleider Klaas Lodewyck. "Nadien volgen Pieter Serry, Mauro Schmid, Louis Vervaeke, Bert Van Lerberghe en Merlier."

Serry krijgt dus de ondankbare taak om in het wiel van Evenepoel te zitten. "We verwachten niet dat Serry indezelfde tijd zal finishen. Hij moet het zo lang mogelijk volhouden, maar zal zich wellicht in het wiel van Evenepoel stuk rijden."