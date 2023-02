Tom Boonen en vriendin Lore na 20 jaar uit elkaar: "Ik heb ondertussen een nieuwe vriendin"

Tom Boonen is niet meer samen met zijn vriendin Lore. Ze hadden samen een relatie van 20 jaar.

In een gesprek met Humo vertelde Tom Boonen dat zijn relatie met Lore Van de Weyer al een tijdje gedaan is. Ze hadden samen 20 jaar een relatie en hebben 2 dochters.

"Maar we komen nog altijd goed overeen", zei Boonen. "We lopen nog altijd elkaars deur plat en gaan nog altijd samen op vakantie. Alleen wonen we al een tijdje niet meer samen."

"Ondertussen heb ik ook een nieuwe vriendin", ging Boonen verder. "De kinderen, familie en vrienden zijn mee in ons verhaal en dat is voldoende."

"Lore is altijd de vrouw van mijn leven geweest. Wellicht nog altijd. Met mijn allerbeste vriendin heb ik 2 prachtige dochters en we gunnen elkaar alle geluk van de wereld", besloot Boonen.