Harm Vanhoucke sprint naar een 6e plaats op de slotklim in de UAE Tour: "Vertrouwen voor zondag"

Naast Remco Evenepoel was er ook een andere Belg in de top 10 van rit 3 in de UAE Tour te vinden. Harm Vanhoucke sprintte naar een 6e plaats.

Einer Rubio van Movistar soleerde in de UAE Tour op zijn verjaardag naar zijn 1e profzege. Een spurtend peloton kwam te laat. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) won de sprint en Harm Vanhoucke (DSM) plaatste zich op plaats 6. "Met dat resultaat kunnen blij zijn. Het geeft vertrouwen voor zondag (nieuwe aankomst bergop, red.) en de wedstrijden die daarna nog komen", liet Vanhoucke na de finishlijn via zijn team weten. Veel had Vanhoucke aan het team te danken: "De hele ploeg heeft voor Andreas Leknessund en mij gewerkt en ons beschermd. Zo zaten we op de klim in een goede positie. Als ook de laatste ploegmaats weg waren, was het aan ons. Eerst bleven we bij elkaar en nadien trok Leknessund alles op een lint. Daarna gaven we alles tot aan de finish."